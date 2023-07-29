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Русофилы обвинили Запад в стремлении диктовать свои условия всему миру

Вице-председатель движения русофилов Ндьяй: Запад хочет диктовать условия миру

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Darko Vojinovic/AP

Вице-председатель Международного движения русофилов Сулейман Анта Ндьяй заявил в интервью RT в рамках форума Россия — Африка, что Запад пытается диктовать свои условия всему миру, но африканские страны эти условия не устраивают.

По его словам, Россия, в отличие от западных стран, «на стороне правды», она уважает страны Африки.

Ндьяй напомнил, что Россия никогда не колонизировала другие страны и с ней не было противостояния. В то же время СССР бесплатно обучал студентов из Африки, и сейчас они занимают высокие посты в родных странах.

Глава движения напомнил, что Советский Союз помог ЮАР получить свободы в период апартеида. США, Франция и другие капиталистические страны были на стороне бывших властей ЮАР, только СССР не поддерживал апартеид.

«Этого мы не можем забыть», — добавил Ндьяй.

Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с африканской миссией по Украине заявил, что западные страны долгие годы готовились к гибридной войне с Россией.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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