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Вучич: Косово не сможет спровоцировать Сербию на военный конфликт

Президент Вучич заявил, что Сербия не будет поддаваться на провокации Косово

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Tomas Tkacik/Andreas Gora/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся. Текст заявления Вучича приводит агентство Tanjug.

Таким образом Вучич прокомментировал высказывание Курти о том, что посещение президентом Сербии матча «Црвены звезды» с «Фиорентиной» является сигналом к началу горячего конфликта в крае. На матче болельщики держали баннер с призывами «вернуть сербскую армию в Косово».

Президент подчеркнул, что мягкая реакция Белграда на нападения на сербов в Косово является признаком не слабости, а ответственности. По словам Вучича, несмотря на «эмоциональную реакцию» некоторых граждан и призывы «доделать» возвращение Косово, он осознает, что при принятии такого решения «некоторым матерям вернут их детей в гробах».

Ранее Вучич призвал генсека Йенса НАТО Столтенберга создать гарантии безопасности для сербов в Косово.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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