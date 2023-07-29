Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Россия презирает «убогий» Международный уголовный суд

Замглавы Совбеза Медведев: Россия презирает МУС и желает ему мучительной смерти

close
100%
Shutterstock

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия презирает «убогий» Международный уголовный суд (МУС). Очередная публикация была выложена политиком в его Telegram-канале.

«Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдёт никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», — написал Медведев.

Публикация стала комментарием к попытке продвижения решения МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

Ранее NYT писало, что не признающие юрисдикцию МУС США будут делиться с ним информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях