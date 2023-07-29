Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия презирает «убогий» Международный уголовный суд (МУС). Очередная публикация была выложена политиком в его Telegram-канале.

«Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдёт никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», — написал Медведев.

Публикация стала комментарием к попытке продвижения решения МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

Ранее NYT писало, что не признающие юрисдикцию МУС США будут делиться с ним информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.