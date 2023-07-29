Песков анонсировал заявление по Украине после встречи Путина с лидерами Африки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал заявление по итогам встречи Владимира Путина с африканской миссией по Украине, передает ТАСС.

По его словам, по итогам встречи готовится краткое совместное заявление, которое будет выпущено после согласования.

Накануне Путин провел встречу с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине.

Российский лидер встретился с лидерами семи африканских стран — участниц миссии по урегулированию на Украине. Уточняется, что общение было организовано в формате рабочего обеда.

19 июня президент ЮАР заявлял, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта обнадеживающими.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».