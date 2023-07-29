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Путин высоко оценил подготовку саммита Россия — Африка

Песков: Путин высоко оценил подготовку саммита Россия — Африка в Петербурге

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Александр Казаков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга, что президент России Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита Россия — Африка, который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

«Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в рамках саммита проходили не только встречи политиков, но и проводились различные мероприятия — спортивные, в области науки и образования, высшего образования, по линии СМИ и медиа. Также на саммите шел широкий диалог по целому ряду тем.

Пресс-секретарь президента России добавил, что такие саммиты станут регулярными, они будут проводиться раз в три года.

На этой неделе зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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