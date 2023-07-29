В Пекине предостерегли Токио от вмешательства в тайваньский конфликт

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что министерство обороны КНР предостерегает Японию от создания напряженности в Тайваньском проливе. Заявление спикера было опубликовано в социальной сети WeChat на странице минобороны.

«Вместо того чтобы задуматься о собственных проблемах, Япония продолжает вмешиваться во внутренние дела Китая», — заявили в ведомстве и подчеркнули, что Тайвань — это часть Китая, а принцип «одного Китая» лежит в основе китайско-японских отношений.

До этого в ежегодном докладе японского министерства обороны «Белая книга» политическая и военная активность Китая были названы «беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом» для Японии и международного сообщества.

До этого официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности.

Ранее сообщалось, что в новом выпуске «Белой книги» японское минобороны называет РФ угрозой для безопасности Европы, а также отмечает, что ее стратегическое взаимодействие с Китаем в Азиатско-тихоокеанском регионе вызывает обеспокоенность.

Ранее в Южную Корею прибыла атомная подлодка США.