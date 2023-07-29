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Правительство временно запретило вывоз риса и рисовой крупы из РФ

Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы из России до 31 декабря

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Правительство временно запретило вывоз риса и рисовой крупы из России, сообщает «Интерфакс».

Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Ограничения не распространяется на поставки в государства — члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее сообщалось, что цены на рис на мировом рынке могут вырасти в два раза, если правительство Индии введет запрет на экспорт всех сортов, кроме басмати. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич.

Он отметил, что Индию на мировом рынке смогут заместить производители из Вьетнама и Таиланда. По словам Бунича, возможный запрет экспорта риса из Индии не скажется на ценах в России, так как импорт крупы незначительный.

Экономист добавил, что к осени рис может незначительно подорожать в рамках общей инфляции.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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