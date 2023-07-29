Захарова предупредила Кеннеди-младшего о травле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что американские власти устроят травлю кандидату в президенты Роберту Кеннеди – младшему из-за его призывов поддерживать диалог с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, «отмены»», — сказала дипломат.

Захарова предположила, что заявления Кеннеди идут вразрез с тем, что представители американского истеблишмента «декларируют на протяжении последних лет».

Представитель МИД РФ добавила, что Россия ни с кем не прекращала диалог, в том числе с Соединенные Штатами Америки, и готова его продолжать. Москва на протяжении многих лет пыталась убедить американцев, что следует выбрать равноправные и взаимовыгодные отношения, нежели горячие или холодные войны.

Однако, по мнению Захаровой, в США доминирует другая логика, «логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения».

На этой неделе Кеннеди заявлял, что США саботировали подписание мира между РФ и Украиной еще до начала российской спецоперации.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.