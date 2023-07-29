Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова предупредила Кеннеди-младшего о травле

Захарова: призывающего к диалогу с Россией Кеннеди-младшего ждет травля в США

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что американские власти устроят травлю кандидату в президенты Роберту Кеннеди – младшему из-за его призывов поддерживать диалог с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, «отмены»», — сказала дипломат.

Захарова предположила, что заявления Кеннеди идут вразрез с тем, что представители американского истеблишмента «декларируют на протяжении последних лет».

Представитель МИД РФ добавила, что Россия ни с кем не прекращала диалог, в том числе с Соединенные Штатами Америки, и готова его продолжать. Москва на протяжении многих лет пыталась убедить американцев, что следует выбрать равноправные и взаимовыгодные отношения, нежели горячие или холодные войны.

Однако, по мнению Захаровой, в США доминирует другая логика, «логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения».

На этой неделе Кеннеди заявлял, что США саботировали подписание мира между РФ и Украиной еще до начала российской спецоперации.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях