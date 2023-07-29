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Экс-разведчик США заявил, что Зеленский будет выбирать из двух плохих вариантов

Риттер: после провала наступления Зеленский будет выбрать из 2 плохих вариантов

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News написал, что после провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов.

Он полагает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому останется «выбирать яд по своему усмотрению» — согласиться на мир, принять территориальные претензии РФ и отказаться от членства в НАТО либо продолжить борьбу с новыми потерями территорий и уничтожением украинской нации.

Также Риттер полагает, что после завершения конфликта Североатлантический альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом миропорядке.

Ранее Риттер высказал мнение, что решение властей Финляндии о вступлении в НАТО поставило страну в невыгодное положение.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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