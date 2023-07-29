Китай прокомментировал выделение военной помощи США Тайваню

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай призывает Соединенные Штаты прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон должен прекратить придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике КНР-США, а также прекратить продавать оружие Тайваню, создавая новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Дипломат добавил, что Китай против военных связей США и Тайваня и продажи оружия острову.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на общую сумму до $345 млн.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты намерены приобрести у Тайваня списанные ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK и отправить их на Украину в рамках пакета оборонной помощи.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.