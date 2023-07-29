СМИ сообщили о планах Греции сменить посла в России

Греция намерена отправить послом в Российскую Федерацию Екатерини Ксагорари, которая в текущий момент возглавляет греческое диппредставительство в Берне. Об этом сообщает Militaire.

Издание подчеркивает, что нынешний посол Греции в России Екатерина Насика покидает посольство в Москве. Она должна стать послом в Вашингтоне.

В публикации подчеркивается, что Екатерини Ксагорари ранее также была послом Греции в Австралии.

Официально МИД Греции не сообщал о намерении сменить своего посла в России.

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва расценивает требование МИД ФРГ о закрытии четырех российских генконсульств в Германии как недружественный шаг, направленный на разрушение российско-германских отношений.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.