Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совбез ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Совбеза для прессы.

«Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства», — говорится в документе.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума. А верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал стороны конфликта в Нигере воздержаться от насилия.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.