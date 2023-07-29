Песков рассказал о встрече Путина с лидерами Африки

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что рабочая встреча Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока еще идет. Продолжается обмен мнениями», — заявил Песков.

До этого стало известно, что Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине.

Российский лидер встретился с лидерами семи африканских стран — участниц миссии по урегулированию на Украине. Уточняется, что общение организовано в формате рабочего обеда.

19 июня президент ЮАР заявлял, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта обнадеживающими.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Путин написал статью об Африке.