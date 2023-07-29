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Путин уверен, что Запад долго готовился к подрыву российской государственности

Путин заявил, что Запад долго готовился к подрыву государственности России

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией передает ТАСС.

«[Страны Запада] делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности РФ, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и к подрыву нашей государственности», — заявил глава государства.

Он добавил, что говорит это «с полным основанием».

Президент заверил, что Кремль внимательно изучил мысли и соображения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним очень серьезно и с большим вниманием. Также Путин выразил надежду, что лидеры африканских стран «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса».

До этого Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и представители африканской миссии по урегулированию на Украине не планируют подписывать совместный меморандум по итогам переговоров в рамках саммита.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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