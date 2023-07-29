США намерены работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты планируют работать с Российской Федерацией, чтобы обеспечить ее «надлежащее участие» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что кроме России, Соединенные Штаты будут работать с Гонконгом, Китаем и другими экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащие участие в саммите, который пройдет 15-17 ноября.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о возможном участии России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Кремль пока не принимал.

Он обратил внимание, что, во-первых, до саммита АТЭС еще достаточно далеко, на эти несколько месяцев запланировали немало важных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Во-вторых, продолжил Песков, приглашение на мероприятие является не тем сообщением, которое в Кремле будут ждать.

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