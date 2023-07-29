Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США намерены работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС

Белый дом: США будут работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты планируют работать с Российской Федерацией, чтобы обеспечить ее «надлежащее участие» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что кроме России, Соединенные Штаты будут работать с Гонконгом, Китаем и другими экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащие участие в саммите, который пройдет 15-17 ноября.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о возможном участии России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Кремль пока не принимал.

Он обратил внимание, что, во-первых, до саммита АТЭС еще достаточно далеко, на эти несколько месяцев запланировали немало важных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Во-вторых, продолжил Песков, приглашение на мероприятие является не тем сообщением, которое в Кремле будут ждать.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях