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Путин и лидеры Африки не будут подписывать меморандум по Украине

Песков: меморандума по Украине после встречи Путина с лидерами Африки не будет

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Владимир Путин и представители африканской миссии по урегулированию на Украине не планируют подписывать совместный меморандум по итогам переговоров в рамках саммита.

«Нет. Таких планов нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

28 июля Путин провел встречу с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса на саммите Россия — Африка выступил в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что закончить противостояние помогут несколько факторов — «конструктивное взаимодействие и переговоры».

Также сообщалось, что в итоговой декларации саммита Россия — Африка нет положений, которые бы касались ситуации на Украине.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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