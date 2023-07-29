В ЮАР рассказали, как должен завершиться российско-украинский конфликт

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российско-украинский конфликт должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обоих государств. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем», — заявил президент ЮАР.

По его словам, страны Африки выступают в поддержку мира, а во многом приезд их представителей на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербург является свидетельством этого.

До этого стало известно, что Рамафоса заявил, что надеется на то, что на встрече стран Африки, которые ранее выдвинули мирную инициативу по Украине, с президентом России Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение некоторых предложений этого мирного плана.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Путин написал статью об Африке.