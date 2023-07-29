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Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования на Украине

Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования на Украине, несмотря на линию Запада

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на линию западных стран действовать исключительно в собственных интересах в любом международном конфликте, Российская Федерация готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление он сделал на встрече с лидерами африканских государств по Украине, передает РИА Новости.

«Они забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии?» — задался вопросами глава РФ.

По его словам, страны Запада «плевать хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России». У них ничего не получится, «это слишком примитивно», продолжил российский лидер.

«Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — сказал Путин.

Российский президент, обращаясь к лидерам государств Африки, также указал, что их подход и идеи «перекликаются с положениями» мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который Китай представил в феврале текущего года.

До этого Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта, и назвал неплохими договоренности Москвы и Киева на переговорах в прошлом году в Стамбуле.

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.

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