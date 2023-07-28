Венгрия заявила об ухудшении условий для переговоров по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по мнению Будапешта, в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут только ухудшаться. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая прошла в венгерской столице, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем, что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя и что не будет лучше условий для мирных переговоров, чем те, которые сложились на данный момент. Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних», — сказал руководитель МИД Венгрии.

Он также выразил признательность турецкому правительству, которое, по его словам, пока является единственным иностранным правительством, которому удалось успешное посредничество между Российской Федерацией и Украиной при заключении в 2022 году зерновой сделки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы возможны только при условии вывода российских сил.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.