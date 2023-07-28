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Белый дом отреагировал на обстрел Таганрога

В Белом доме заявили, что США не поощряют Украину к ударам по территории России

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RVvoenkor/Telegram

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обстрел Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в ходе регулярного брифинга, что США не поощряют Украину наносить удары по территории Российской Федерации, передает ТАСС.

«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем (нанесению) ударов внутри России», — сказал он.

Ранее в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России сообщили, что число пострадавших при падении в Таганроге обломков сбитой российскими системами ПВО украинской ракеты составило 16.

В Минобороны РФ заявили, что «киевский режим» совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, которая была сбита над городом. Затем, по информации МО, украинские войска предприняли вторую атаку, однако ракета была перехвачена в районе города Азов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД России опубликовал заявление, согласно которому РФ оставляет за собой право на жесткий ответ на удары по Подмосковью и Таганрогу.

Ранее в Рязанской области был атакован аэродром.

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