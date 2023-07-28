Президент Эритреи заявил, что НАТО находится «в реанимации»

Президент Эритреи Исайяс Афеворки заявил, что НАТО находится «в реанимации». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

Глава этой африканской страны также назвал Североатлантический альянс «ущербной организацией».

Вместе с тем он выразил мнение, что Европейского союза «не существует», это объединение «находится в палате реанимации».

«Тридцать лет назад, когда они приняли решение сдерживать Россию, они ошиблись, потому что Россию сдержать невозможно, и им никогда не удастся это сделать», — сказал Афеворки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО и Россия находятся на грани войны, а точнее — за гранью.

До этого он в шутку назвал президента Франции Эммануэля Макрона «хорошим медиком», так как он верно поставил диагноз НАТО, констатировав «смерть мозга» альянса.

Ранее Путин рассказал о нарушении обещания НАТО не расширяться на восток.