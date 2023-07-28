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Россия и страны Африки договорились вместе бороться с санкциями

РФ и страны Африки договорились укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями

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Газета.Ru

Россия и африканские страны договорились укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода. Это следует из декларации второго саммита Россия — Африка, размещенной на сайте Кремля.

«Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности... Предпринимать совместные усилия по обеспечению на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африканского континента. Укреплять сотрудничество в сфере противодействия противоправным односторонним ограничительным мерам, ставящим африканские страны под угрозу продовольственного и энергетического голода», — сказано в документе.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва списала африканским государствам долгов на $23 млрд.

До этого зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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