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В декларации саммита Россия — Африка нет упоминания об Украине

В итоговой декларации саммита Россия — Африка нет упоминания об Украине

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РИА Новости

В итоговой декларации саммита Россия — Африка нет положений, которые бы касались ситуации на Украине Это следует из текста документа, передает ТАСС.

При этом отмечается, что в документе содержатся пункты о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики, в научно-технической, гуманитарной, а также других областях.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита «Россия — Африка». Российский лидер выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты сформируют хорошую основу для углубления российско-африканского партнерства «в интересах процветания и благополучия наших народов». По словам Путина, в подготовленных по итогам саммита документах содержатся положения о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности, а также об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Второй саммит и экономический форум «Россия – Африка» состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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