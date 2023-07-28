Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области. Об этом сообщает Life.

«Доложили, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента портала.

В разговоре с Life Песков также допустил, что страны Запада никак не отреагируют на обстрел.

«Считаем, что умолчат», — сказал представитель Кремля.

До этого Министерство обороны России сообщало, что 28 июля около 17:15 украинская сторона совершила попытку террористической атаки. Согласно сообщению ведомства, Киев применил переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о госпитализации девяти человек в результате взрыва в Таганроге. В центре города, по его словам, предположительно, взорвалась ракета. Инцидент произошел у кафе «Чехов сад» по адресу пер. Лермонтовский, 22.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.