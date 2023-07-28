Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Песков: Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области. Об этом сообщает Life.

«Доложили, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента портала.

В разговоре с Life Песков также допустил, что страны Запада никак не отреагируют на обстрел.

«Считаем, что умолчат», — сказал представитель Кремля.

До этого Министерство обороны России сообщало, что 28 июля около 17:15 украинская сторона совершила попытку террористической атаки. Согласно сообщению ведомства, Киев применил переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о госпитализации девяти человек в результате взрыва в Таганроге. В центре города, по его словам, предположительно, взорвалась ракета. Инцидент произошел у кафе «Чехов сад» по адресу пер. Лермонтовский, 22.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях