Путин: зерно в Африку будет поставляться на безвозмездной основе

Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка, заявил, что страна продолжит поставлять зерно на африканский континент на безвозмездной и коммерческой основах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры — как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал Путин.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, Россия готова нарастить объем поставок удобрений на африканский континент.

До этого президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве РФ и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы. Он назвал поставку зерновых жизненно важной проблемой для стран Африки. По его словам, из России в африканские страны было поставлено более 1,9 млн тонн зерна на более чем $3 млрд.

Также первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.