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Россия и страны Африки приняли итоговую декларацию саммита

Путин и лидеры африканских стран приняли декларацию саммита Россия — Африка

Президент России Владимир Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что также был принят план действий Форума партнерства Россия — Африка на период с 2023 по 2026 год и ряд других документов.

Как передает агентство, на полях форума и саммита был утвержден ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся разных областей сотрудничества РФ с африканскими государствами.

До этого Путин заявлял, что РФ выделит на развитие африканских стран $90 млн. Он добавил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком продовольственных товаров и продолжит эти поставки в нуждающиеся страны и регионы.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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