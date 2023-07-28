Эксперты в Европе оценили возможность передачи активов РФ Киеву

Европейские эксперты признали, что на Западе есть сложности с законной конфискацией российских активов. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Основная проблема заключается в том, что активы Центрального банка должны быть неприкосновенны. Речь идет о государственном суверенитете», — сказал старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Дуглас Редикер.

По данным СМИ, передача замороженных активов России Украине имеет все меньше шансов, поскольку это может нарушить международное право и создать прецедент для других государств, собирающихся завладеть чужими активами.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что ЕК осенью 2023 года планирует внести законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины. Он подчеркнул, что законодательное предложение по данному вопросу планируется сделать после летнего перерыва.

Виганд отметил, что в текущий момент ЕК изучает возможности использования российских замороженных активов в пользу Украины. Последняя встреча по данной теме состоялась 12 июля, а следующая пройдет в сентябре.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.