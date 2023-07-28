В Нигере приостановили действие конституции страны от 25 ноября 2010 года, а также всех связанных с ней институтов. Об этом сообщает интернет-портал ActuNiger, ссылаясь на заявление мятежного «Национального совета по защите отечества».
Как говорится в сообщении, Совет временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть в стране.
«Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — говорится в заявлении.
Как отмечается, глава мятежников определит состав членов Совета.
Ранее генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой нацкомитета по спасению родины в Нигере от лица совершивших переворот в стране.
27 июля в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии. Сообщалось, что прохожие начали забрасывать камнями здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея, когда функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.
Позже к беспорядкам подключились демонстранты, которые поддерживают мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Здание было разграблено и подожжено, его тушили экстренные службы.
26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.
Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.