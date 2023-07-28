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В Нигере приостановили действие конституции

В Нигере приостановили действие конституции и всех связанных с ней институтов

В Нигере приостановили действие конституции страны от 25 ноября 2010 года, а также всех связанных с ней институтов. Об этом сообщает интернет-портал ActuNiger, ссылаясь на заявление мятежного «Национального совета по защите отечества».

Как говорится в сообщении, Совет временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть в стране.

«Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — говорится в заявлении.

Как отмечается, глава мятежников определит состав членов Совета.

Ранее генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой нацкомитета по спасению родины в Нигере от лица совершивших переворот в стране.

27 июля в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии. Сообщалось, что прохожие начали забрасывать камнями здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея, когда функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.

Позже к беспорядкам подключились демонстранты, которые поддерживают мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Здание было разграблено и подожжено, его тушили экстренные службы.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.

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