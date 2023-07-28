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Премьер Венгрии опасается, что Евросоюз потратил деньги Будапешта на Украину

Орбан: ЕС должен Венгрии миллиарды евро, боимся, что их потратили на Украину

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что в стране задаются вопросы, не были ли причитающиеся Будапешту денежные средства Европейского союза потрачены на Украину.

Он напомнил, что в Еврокомиссии «в середине срока действия плана семилетнего бюджета Евросоюза» предложили увеличить бюджет на десятки миллиардов евро, 50 из которых планируется направить Киеву.

»ЕС нам должен. Всем странам-членам каждый год нужно платить в общий бюджет ЕС. Мы заплатили, выполнив наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Нам должны огромное количество денег», — сказал глава венгерского правительства.

Орбан указал, что Евросоюз должен выделить Венгрии около двух млрд евро на строительство заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов. Кроме того, эти деньги должны пойти на повышение заработных плат учителям. Кроме того, ЕС должен обеспечить доступ к средствам из Фонда восстановления экономики государств ЕС после пандемии COVID-19.

«Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идет речь, что перед нами в долгу, потому что наши деньги потратили на что-то другое, например, на Украину», — отметил он.

Также Виктор Орбан заявил, что существование Украины и дееспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) держится только на деньгах западных стран.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее Орбан объяснил, кому нужен конфликт на Украине.

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