В Израиле рассказали, что может осложнить отношения с Швецией

Глава МИД Израиля Эли Коэн позвонил своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрему на фоне появления разрешения на акцию по сожжению свитка Торы в Стокгольме, передает ТАСС. По информации агентства, в рамках переговоров дипломат обозначил, как подобная демонстрация скажется на израильско-шведских отношениях.

«Коэн дал понять, что Израиль серьезно относится к угрозам сжечь священные книги, и добавил, что, если такая угроза будет реализована, инцидент может повредить отношениям между двумя странами», — заявили в МИД Израиля.

Заявки на проведение демонстраций с использованием Торы появились после акции по сожжению Корана в Стокгольме, которая состоялась еще 28 июня. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.