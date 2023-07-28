Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле рассказали, что может осложнить отношения с Швецией

Глава МИД Израиля Коэн: сожжение Торы в Швеции навредит отношениям двух стран

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Глава МИД Израиля Эли Коэн позвонил своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрему на фоне появления разрешения на акцию по сожжению свитка Торы в Стокгольме, передает ТАСС. По информации агентства, в рамках переговоров дипломат обозначил, как подобная демонстрация скажется на израильско-шведских отношениях.

«Коэн дал понять, что Израиль серьезно относится к угрозам сжечь священные книги, и добавил, что, если такая угроза будет реализована, инцидент может повредить отношениям между двумя странами», — заявили в МИД Израиля.

Заявки на проведение демонстраций с использованием Торы появились после акции по сожжению Корана в Стокгольме, которая состоялась еще 28 июня. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях