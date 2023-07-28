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Орбан заподозрил ЕС в трате средств для Венгрии на Украину

Орбан заявил, что ЕС задолжал Венгрии миллиарды евро и мог их отдать на Украину

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Vadim Ghirda/AP

Евросоюз не может выполнить свои обязательства перед странами-участниками объединения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Так в эфире радио Kossuth он отреагировал на предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС и направлению €50 млрд Украине.

«Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен. Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны. По моему пониманию, нам должны огромное количество денег», — пояснил Орбан.

Он добавил, что Будапешт должен получить около €2 млрд от ЕС и поднимает вопрос о том, не потратил ли Брюссель эти средства на Украину. Орбан подчеркнул, что Евросоюз отказывается давать ответ на справедливые претензии Венгрии.

Венгрия не раз критиковала Евросоюз по вопросу антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, а также военной помощи Киеву. В частности, Будапешт блокировал выделения средств из фонда Европы, созданного во время пандемии коронавируса, на военную поддержку украинской стороны, требуя отчета за уже потраченные миллионы евро и перехода к мирному урегулированию ситуации.

Ранее Венгрия отказалась давать деньги Украине.

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