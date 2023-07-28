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Путин: от переговоров с Россией по безопасности на Украине отказываются

Путин: Украина, США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по безопасности

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией по безопасности, несмотря на то, что решение проблем в этой сфере возможно только через диалог. Заявление было сделано российским лидером в Санкт-Петербурге на пленарном заседании второго саммита «Россия-Африка», трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — подчеркнул президент и напомнил, что на Украине переговоры с Россией в период правления действующего президента РФ запрещены указом президента Владимира Зеленского.

Ранее Путин заявил, что в России не отказываются от обсуждения украинского кризиса. Заявление Путина стало комментарием к африканской мирной инициативе. По словам Путина, в России к африканским инициативам относятся уважительно и внимательно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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Операция на Украине
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