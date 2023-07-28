Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЮАР планирует обсудить с президентом России мирную инициативу по Украине

Рамафоса хочет обсудить с Путиным выполнение пунктов мирного плана по Украине

close
100%
Yevgeny Biyatov/Reuters

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время выступления на саммите Россия — Африка» заявил, что надеется на то, что на встрече стран Африки, которые ранее выдвинули мирную инициативу по Украине, с президентом России Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение некоторых предложений этого мирного плана, передает РИА Новости.

«Переговоры и диалог, а также приверженность Уставу Организации Объединенных Наций необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры приведут к окончанию текущего конфликта между РФ и Украиной», — сказал он.

По словам лидера ЮАР, в ходе визита делегации лидеров стран Африки в Россию в середине июня «удалось обсудить несколько вопросов, которые могут привести к урегулированию конфликта».

«Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. Сегодня вечером надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений», — резюмировал Рамафоса.

До этого зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина»

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях