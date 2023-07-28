Глава ЮАР планирует обсудить с президентом России мирную инициативу по Украине

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время выступления на саммите Россия — Африка» заявил, что надеется на то, что на встрече стран Африки, которые ранее выдвинули мирную инициативу по Украине, с президентом России Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение некоторых предложений этого мирного плана, передает РИА Новости.

«Переговоры и диалог, а также приверженность Уставу Организации Объединенных Наций необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры приведут к окончанию текущего конфликта между РФ и Украиной», — сказал он.

По словам лидера ЮАР, в ходе визита делегации лидеров стран Африки в Россию в середине июня «удалось обсудить несколько вопросов, которые могут привести к урегулированию конфликта».

«Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. Сегодня вечером надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений», — резюмировал Рамафоса.

До этого зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина»

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.