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Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО

Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО с просьбой об исключении РФ из организации

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Philippe Wojazer/Reuters

Верховная рада Украины в очередной раз направила в ЮНЕСКО обращение с просьбой исключить Россию из организации. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Верховная Рада обращается к ЮНЕСКО относительно лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО и ее структурах», — отметил он.

По словам депутата, Рада попросила международную организацию направить на Украину миссии для оценки ущерба, якобы нанесенного культурным объектам Всемирного наследия в двух городах.

Как утверждают киевские власти, российские войска в ночь на 23 июля атаковали Спасо-Преображенский храм Одессы, который находятся под охраной ЮНЕСКО. В Минобороны РФ пояснили, что наиболее вероятной причиной разрушения в церкви стало падение украинской ракеты из-за безграмотных действий ПВО. Также указали и на разрушении объектов во Львове.

В мае 2022 года Рада уже направляла просьбу об исключении РФ из ЮНЕСКО. Кроме того, аналогичное обращение в международную организацию подавало украинское министерство культуры.

Позднее в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры пояснили, что Россию нельзя лишить статуса государства-члена, поскольку она остается в ООН.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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