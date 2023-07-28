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В Совфеде назвали ошибку США и НАТО по Украине

Сенатор Пушков считает, что на Украине натовская коса нашла на российский камень

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Совершенно неверно предполагать, что у США и НАТО есть свобода рук в украинском кризисе, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что подобная ошибочная точка зрения зачастую фигурирует в западных СМИ.

«На деле западный альянс действует в очень узком коридоре возможностей, а украинский кризис превратился в острый кризис политики расширения альянса <…> на невозможность расшириться в соответствии с планами западный альянс ответил информационной войной, разносторонней поддержкой Украины и политикой изоляции России. Такая реакция вызвана тем, что натовская «коса» нашла на российский камень», — написал Пушков.

Он добавил, что Североатлантический альянс планомерно расширялся на восток с распадом СССР, но включение Украины стало для него слишком рискованным и дорогим. Пушков подчеркнул, что присоединение Киева грозит НАТО бесконечным бременем в плане финансов и угрозой большой войны.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.

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