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Президент ЮАР рассказал, как нужно закончить конфликт на Украине

Президент ЮАР Рамафоса считает, что диалог должен завершить конфликт на Украине

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Global Look Press

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса выступил в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Выступая на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, он отметил, что закончить противостояние помогут несколько факторов — «конструктивное взаимодействие и переговоры».

Рамафоса не первый раз выступает в пользу разрешения украинского кризиса путем диалога. Политик возглавил африканские мирные усилия по этому вопрос. Делегация семи стран Африки посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на следующий день миссия направилась в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

19 июня президент ЮАР заявил, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта на Украине обнадеживающими. Впоследствии, президент Коморских островов Азали Асумани, возглавляющий Африканский союз, назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.

Ранее появилась информация о новом мирном плане по Украине.

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