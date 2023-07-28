В ЦАР рассказали, какие возможности дает саммит «Россия — Африка»

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, обратил внимание на важную гуманитарную составляющую мероприятия, передает РИА Новости. По его словам, форум дает шанс на сопротивление гегемонии отдельных мировых государств.

«Форум Россия — Африка, который в этом году содержит также важную гуманитарную составляющую, — для нас возможность сопротивляться гегемонии отдельных участников международных отношений. Мы тем самым в рамках инновационного сотрудничества с Россией ищем практические устойчивые решения для нашей страны и для всего африканского континента», — отметил Туадера.

Второй саммит Россия — Африка открылся в Санкт-Петербурге 27 июля. На мероприятие приехали множество лидеров африканских государств. Параллельно с основным форумом, проходят также ряд экономических и гуманитарных мероприятий. Двухдневный саммит должен продлиться вплоть до 28 июля.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент России Владимир Путин. В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия. Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.