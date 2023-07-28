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Путин обвинил западные страны в росте цен

Путин заявил, что сложности на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка заявил, что проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики возникли еще до специальной военной операции на Украине. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Путин подчеркнул, что сложности на указанных рынках возникли еще в ходе борьбы с пандемией коронавируса, когда многие государства, в том числе индустриально развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, были вынуждены соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство во многих отраслях.

Глава российского государства указал, что проблемы вызвала денежная эмиссия в странах Запада.

«В США провели колоссальную миссию и в Еврозоне. В Еврозоне чуть поменьше, в Соединенных Штатах в очень в большом объеме. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках. Цены сразу взлетели», — пояснил он.

Путин также высказался о недальновидной политике западных стран в области энергетики, когда они, «не имея оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии», стали пренебрегать углеводородами, отказавшись вкладывать деньги в развитие углеводородной энергетики.

Это, по мнению российского лидера, спровоцировало рост цен на энергетические ресурсы, что отразилось на стоимости удобрений.

«Это одна ошибка за другой. Это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки продовольствия, рынки минеральных удобрений и энергетики. Вот где причина роста цен», — сказал он.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

Ранее в ЦАР рассказали, какие возможности дает саммит «Россия — Африка».

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