В Кремле заявили, что РФ пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС

Никаких решений о возможном участии России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Кремль пока не принимал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель Кремля предложил дождаться официальных заявлений по этому вопросу, отметив, что приглашение российского лидера Владимира Путина на ноябрьский саммит АТЭС в Сан-Франциско вряд ли будут ждать.

«Газеты не надо слушать, надо ждать официального заявления», — отметил Песков.

Он обратил внимание, что, во-первых, до саммита АТЭС еще достаточно далеко, на эти несколько месяцев запланировали немало важных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Во-вторых, продолжил Песков, приглашение на мероприятие является не тем сообщением, которое в Кремле будут ждать.

«Да и пока не было никаких новостей на этот счет», — ответил Песков на вопрос, какое решение относительно участия в саммите приняла России.

28 июля газета The Washington Post сообщила, что власти США якобы не планируют приглашать Путина на заседание АТЭС. В декабре 2022 года агентство Reuters передавало, что американские власти пригласят Россию на саммит. Песков уже заявлял, что речь о поездке президента в США на саммит АТЭС пока не идет.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что делегации «недружественных» стран на форуме АТЭС вели себя по отношению к РФ достаточно мягко.