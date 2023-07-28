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В Кремле заявили, что РФ пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС

Песков предложил дождаться официальных заявлений по приглашению на саммит АТЭС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Никаких решений о возможном участии России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Кремль пока не принимал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель Кремля предложил дождаться официальных заявлений по этому вопросу, отметив, что приглашение российского лидера Владимира Путина на ноябрьский саммит АТЭС в Сан-Франциско вряд ли будут ждать.

«Газеты не надо слушать, надо ждать официального заявления», — отметил Песков.

Он обратил внимание, что, во-первых, до саммита АТЭС еще достаточно далеко, на эти несколько месяцев запланировали немало важных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Во-вторых, продолжил Песков, приглашение на мероприятие является не тем сообщением, которое в Кремле будут ждать.

«Да и пока не было никаких новостей на этот счет», — ответил Песков на вопрос, какое решение относительно участия в саммите приняла России.

28 июля газета The Washington Post сообщила, что власти США якобы не планируют приглашать Путина на заседание АТЭС. В декабре 2022 года агентство Reuters передавало, что американские власти пригласят Россию на саммит. Песков уже заявлял, что речь о поездке президента в США на саммит АТЭС пока не идет.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что делегации «недружественных» стран на форуме АТЭС вели себя по отношению к РФ достаточно мягко.

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