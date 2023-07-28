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Евросоюз внесет 38 физлиц и три организации в новый пакет санкций против Белоруссии

Politico: под рестрикции ЕС попадет экспорт белорусских дронов и авиазапчастей

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Global Look Press

Европейский союз намерен внести 38 физических лиц и три организации в новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на дипломатов из стран региона.

В среду, 26 июля, в Брюсселе состоялось заседание по вопросу введения новых рестрикций в отношении Минска. Причиной послужила внутренняя обстановка в республике, а также ее активное сотрудничество с Москвой.

При этом стало известно, что в первую очередь ограничения коснутся товаров двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, запчастях для самолетов и компьютерах.

«Последний пакет также включает введение санкций против 38 физических лиц и трех юридический лиц», – указано в сообщении.

Ожидается, что список рестрикций будет обнародован не раньше следующей недели.

Днем ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрели оценила участие африканских стран в саммите с Россией. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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