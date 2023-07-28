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В Кремле заявили о непримиримой позиции Украины по переговорам с Россией

Песков: РФ, в отличие от Киева, сохраняет открытость к урегулированию конфликта

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в отличие от киевских властей, которые придерживаются непримиримой позиции, передает РИА Новости.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в непростой ситуации, они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», — сказал он.

Песков отметил, что за прошедший месяц не произошло никаких изменений.

«Россия остается открытой для переговоров, для того чтобы достичь своих целей, но несмотря на достаточно сложное положение, в котором сейчас находится украинская сторона, они все равно ничего не поменяли», — добавил представитель Кремля.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее Песков заявил, что речь о поездке Путина в США на саммит АТЭС пока не идет.

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