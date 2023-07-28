Путин рассказал о взаимодействии России с ЦАР

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка сообщил о сохранении высокого уровня взаимодействия между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Высокий уровень будет сохранен по всем наиболее чувствительным направлениям взаимодействия, нет никаких сомнений. Сделать мы должны еще больше. Будем это делать, двигаться без всяких направлений», — сказал он.

По словам российского лидера, страны имеют много возможностей для сотрудничества.

Также Владимир Путин заявил, что Российская Федерация планирует выделить на развитие африканских стран $90 млн.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.