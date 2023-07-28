Совфед одобрил запрет на выезд за рубеж после вручения повестки

Совет федерации одобрил закон о запрете на выезд военнообязанных за рубеж после вручения повестки. Трансляция заседания Совфеда ведется в его Telegram-канале.
Поправка в действующее законодательство запрещает выезд за границу с момента размещения повестки в реестре врученных повесток.
25 июля Госдума приняла поправки о запрете выезда призывников из РФ со дня направления повестки.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу