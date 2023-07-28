В Великобритании заявили об опасности союза РФ, КНР и КНДР для Запада

«Ужасающий союз» России с КНР и КНДР будет иметь серьезные последствия в случае, если он превратится в союз этих трех стран, пишет Daily Express.

«Будут огромные последствия: уклонение от санкций; продажа боеприпасов, дронов и мин. <..> Теперь российскому инженеру-ракетчику легче поехать в Северную Корею для консультаций», — заявил профессор менеджмента и политологии Йельской школы менеджмента Пол Брэкен.

Статья была написана британским изданием на фоне продолжающегося визита министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею. По мнению аналитиков издания, этот визит «стал ярким напоминанием об укреплении связей трио [РФ, КНДР и КНР]» на фоне украинского кризиса, которое, отмечают бритаские журналисты, западный мир предпочитал игнорировать.

Ранее центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что Шойгу назвал армию КНДР «сильнейшей в мире».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».