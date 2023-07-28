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Путин объявил о конце гегемонии одного или нескольких государств

Путин: эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка сообщил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран становится прошлым. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства заявил о сопротивлении со стороны государств, которые привыкли быть исключительными и иметь монополию в мировых делах.

Также Путин обратил внимание на то, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. Президент Российской Федерации отметил, что за суверенитет необходимо постоянно бороться.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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