Военный эксперт: Москва и Минск готовятся спутать планы Польши по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут принять ключевое решение, касающееся Западной Украины, ограничив, таким образом, возможности и притязания Польши, заявил Tsargrad.tv военный эксперт Евгений Михайлов.

Он заявил, что перемещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссию напугали поляков и американцев и Варшава начала укреплять свои восточные границы.

По мнению эксперта, в случае нападения Польши на Западную Украину, российский и белорусский лидер могут принять решение защитить ее. Напомнив о том, как на этой части Украины распространяются русофобские идеи, Михайлов предположил, что эти антироссийские процессы там с приходом Польши могут усилиться, чего не могут допустить Россия и Белоруссия.

«Вполне вероятно, что мы заступимся за Западную Украину. Польша это прекрасно понимает, и Лукашенко не зря об этом начал говорить», — резюмировал военный эксперт.

23 июля на встрече с Путиным Лукашенко попросил у него поддержки в вопросе оказания помощи Западной Украине, если она об этом попросит, в случае активизации действий Варшавы по присоединению этой части страны. Он подчеркнул, что «отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы».

До этого Лукашенко уже обещал защищать Западную Украину от Польши.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.