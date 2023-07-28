Путин заявил, что пережитки колониализма в Африке встречаются до сих пор

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия — Африка заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что за суверенитет нужно постоянно бороться.

Также Владимир Путин охарактеризовал свое видение развития отношений с Африкой африканской поговоркой.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.