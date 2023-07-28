Путин заявил, что многие страны тасуют и меняют международные правила для себя

Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что некоторые страны тасуют международные правила, меняют их для достижения своих корыстных целей. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Не можем согласиться с заменой международного права так называемым порядком, основанным на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передергивают», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что эти правила «меняются в силу политической конъюнктуры».

Путин также заявил, что Россия с уважением относится к инициативе Африки по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.