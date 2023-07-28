Путин: мы не уходим от обсуждения украинского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле не уходят от обсуждения украинского кризиса, и назвал его «острой проблемой». Заявление было сделано российским лидером в Санкт-Петербурге на пленарном заседании второго саммита «Россия-Африка», трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Заявление Путина стало комментарием к африканской мирной инициативе.

«Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в России к африканским инициативам относятся уважительно и внимательно.

Ранее замгенсека правящей партии ЮАР Номвула Моконьяне анонсировала обсуждение мирного плана Африки .

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин написал статью об Африке.