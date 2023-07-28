Президент России Владимир Путин заявил, что за суверенитет нужно постоянно бороться. Об этом он сообщил во время выступления на саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

«Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности и она все получает от США и Запада.

Как считает венгерский премьер, мир на Украине может наступить по желанию США уже к завтрашнему утру. При чем над вопросом, почему Вашингтон не хочет этого, по словам Орбана, в данный момент «думает весь мир».

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство глав МИД в ЕС против членства Украины в НАТО до окончания конфликта в стране.

Ранее Путин написал статью об Африке.